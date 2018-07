Un talento al giorno, Alex Blesa: la nuova tentazione bianconera

Fumata bianca in arrivo. La Roma ha trovato il suo portiere e l’identikit risponde al nome di Robin Olsen: ovvero quella che per Monchi è sempre stata la prima scelta. I giallorossi e il Copenaghen hanno infatti reperito un accordo di massima, e soprattutto l’estremo difensore ha...

La Juventus ha messo da tempo gli occhi sul talentuoso Alex Blesa del Levante e nelle ultime settimane sembra aver allungato anche le mani sul gioiellino classe 2002, che ha stupito sia a livello di club che con la maglia della Nazionale iberica. Tecnicamente superbo, lo spagnolo assomiglia dal punto di vista fisico e tattico al catalano Iniesta, pronto a salutare la Spagna per una più remunerativa avventura in Oriente. La Juventus ha iniziato con il Levante una serie di discorsi che potrebbe portare ad una vera e propria alleanza di mercato tra club.

