Un talento al giorno, Alex Timossi Andersson: la scommessa Bayern

Alex Timossi Andersson, fantasista svedese in forza all'Helsimborgs, si appresta a vivere una nuova eccitante avventura internazionale, con la maglia del Bayern Monaco. Il classe 2001 ha dimostrato in patria di essere un talento cristallino, benedetto dalla natura con un tasso tecnico fuori scala, che lo aiuta a compensare una fisicità non esplosiva, ma che non l'ha mai frenato. Protagonista in tutti i calci piazzati della formazione svedese, ora dovrà dimostrare anche in Germania la bontà del suo calcio, in un palcoscenico decisamente più competitivo.

Nome: Alex Timossi Andersson

Data di nascita: 7 novembre 2001

Nazionalità: svedese

Ruolo: fantasista

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Fredrik Ljungberg