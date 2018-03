Un talento al giorno, Alexandros Katranis: il terzino della Grecia che verrà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria aveva puntato su di lui nello scorso mercato invernale e lo aveva continuato a seguire nei mesi successivi, salvo poi mollare la presa quando l'Atromitos ha cominciato a giocare al rialzo. Così, Alexandros Katranis è finito in Francia, al Saint-Etienne, in cui sta faticando a trovare spazio per la grande concorrenza nel ruolo. Solo tre convocazioni per il 19enne terzino sinistro nato a Volos, pilastro dell'Under-19 ellenica e già convocato nell'Under-21, dove ha anche realizzato una rete (contro San Marino) in tre presenze. Nella sua ex squadra ha giocato 16 partite da titolare, consacrandosi con un girone di ritorno da protagonista.

Katranis è un esterno difensivo mancino, dotato di buona corsa e tecnica individuale. Si sgancia spesso in fase offensiva ma dimostra anche attenzione nelle retrovie e difficilmente si lascia saltare nell'uno contro uno.

Nome: Alexandros Katranis

Data di nascita: 4 maggio 1998

Nazionalità: greca

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Saint-Etienne

Assomiglia a: Kōnstantinos Stafylidīs