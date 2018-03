Un talento al giorno, Anastasios Chatzigiovannis: un piccolo Iturbe

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ottimo controllo di palla e velocità invidiabile: il greco Anastasios Chatzigiovannis è un esterno di sicuro affidamento e dalle formidabili qualità fisiche, in grado di essere un valore aggiunto sin dal suo ingresso in squadra, giovanissimo. Un'ala guizzante che spesso diventa un vero incubo per i difensori avversari, capace di conquistarsi anche le attenzioni della Nazionale Under 21, pur se sottoetà. E' presumibile pensare che nel nuovo corso diventerà un titolare fisso, conquistandosi così anche la vetrina internazionale che il club non può dargli.

Nome: Anastasios Chatzigiovannis

Data di nascita: 31 maggio 1997

Nazionalità: greco

Ruolo: ala destra o sinistra

Squadra: Panathinaikos

Assomiglia a: Juan Iturbe