Un talento al giorno, Anderson Arroyo: terzino tutto pepe

Terzino di spinta, che sia destra o sinistra fa poca differenza, il nuovo acquisto del Liverpool Anderson Arroyo dimostra i classici tratti del laterale di difesa sudamericano: difesa, poca, spinta, tantissima. Quasi un'ala a vederlo nei rari filmati che arrivano da Fortlaleza, città sulle rive del torrente Pajeú: le qualità non sono in discussione, ma l'adattamento al calcio europeo dovrà essere graduale. Motivo per cui i vertici dei Reds hanno spedito il colombiano a fare esperienza in Segunda Division B, al Maiorca, dove rimarrà per diciotto mesi. Poi la grande occasione in Premier League, se la crescita verrà confermata.

Nome: Anderson Arroyo

Data di nascita: 27 settembre 1999

Nazionalità: colombiano

Squadra: Fortaleza CEIF

Ruolo: terzino destro o sinistro

Assomiglia a: Pablo Estifer Armero