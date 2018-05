Un talento al giorno, Andriy Lunin: il portierino che piace a mezza Europa

Se il Benevento è uscito tra gli applausi all'ultima di campionato, non si può dire la stessa dell'Hellas Verona. Una stagione nata male e finita sulla stessa scia quella degli scaligeri. Dove i bocciati partono dall'alto e toccano praticamente tutta la rosa. A salvarsi, ma all'ultimo...

Wanda Nara, avviso all'Inter: "Per Icardi rinnovo o addio"

Top, flop e rivelazione, Samp: l'anno di Torreira. Ricky, non più Maravilla

R. Insigne sul futuro: "A Parma c'è tutto per tornare a grandi livelli"

Atalanta, Capone rientra. Può rimanere in A

Inter-Verdi, accordo non così vicino. Incontro nei prossimi giorni

Top, flop e rivelazione, Sassuolo: Politano ok. Ma l'attacco delude

Napoli, Rui Patricio primo obiettivo. Ma l'affare non è chiuso

Top, flop e rivelazione, Udinese: ok Lasagna. Scuffet rimandato

Cesarano: “Napoli-Rui Patricio, affare in dirittura d'arrivo"

