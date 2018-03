Un talento al giorno, Antonio Marin: l'Under croato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'esplosione dietro l'angolo, con la consapevolezza di avere per le mani un potenziale crack del calcio mondiale: il croato Antonio Marin lascia queste sensazioni dopo averlo visto giocare, un talento che non sembra avere fragilità tali da metterne in discussione il futuro. Come voglia di sfondare, determinazione e posizionamento tattico ricorda tanto quel Cengiz Under che sta facendo faville con la maglia della Roma. Partendo largo, sia da destra che da sinistra, ma con licenza di accentrarsi, può essere davvero mortifero. Attaccante ideale sia per un 4-3-3 che per un 4-2-3-1, in generale può ricoprire tutti i ruoli dietro al centravanti. Non a caso il Manchester United ha già messo gli occhi su di lui.

Nome: Antonio Marin

Data di nascita: 9 gennaio 2001

Nazionalità: croato

Ruolo: esterno sinistro o destro

Squadra: Dinamo Zagabria

Assomiglia a: Cengiz Under