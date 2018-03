Un talento al giorno, Arpaid Tordai: le mani sul futuro rumeno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sulle orme di Bogdan Lobont: Arpaid Tordai, in forza al Vitorul, club famoso per essere stato fondato da Gheorghe Hagi, è uno dei prodotto del settore giovanile di maggior spicco per la squadra rumena, che lo ha lanciato titolare in quest'anno e ora si gode i frutti della sua maturazione definitiva. Ovviamente l'obiettivo è diventare un punto di riferimento nel ruolo, come quel Bogdan Lobont che in Italia conosciamo molto bene e da tempo.

Nome: Arpaid Tordai

Data di nascita: 11 marzo 1997

Nazionalità: rumena

Ruolo: portiere

Squadra: Vitorul

Assomiglia a: Bogdan Lobont