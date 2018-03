Un talento al giorno, Arthur: brasiliano atipico, pronto al salto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tatticamente preziosissimo, in grado di giocare sia davanti alla difesa che come costruttore di gioco, il brasiliano Arthur è un carioca davvero atipico, in grado di coniugare capacità tattiche fuori dal comune ad un destro morbido e preciso, che lo messo in cima alla lista dei desideri di Barcellona e non solo, per quanto riguarda i club europei. A 21 anni il suo presente parla ancora portoghese, ma il futuro appare scritto: una big del calcio mondiale, che lo possa mettere di fronte a nuove sfide e completare un processo di maturazione a cui sembra mancare davvero poco.

Nome: Arthur

Data di nascita: 12 agosto 1996

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Gremio

Assomiglia a: Emerson