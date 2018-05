Un talento al giorno, Arthur Okonkwo: il portiere che mezza Europa sogna

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Arthur Okonkwo è il gioiellino classe 2001 che fa sognare l'Arsenal e le big inglesi: portiere dal sicuro avvenire, ha nell'esplosività e nei riflessi felini le sue migliori doti, che mette in mostra ad ogni gara con la maglia dei Gunners Under 18. Per blindarlo Wenger punta a fargli firmare quanto prima il suo primo contratto professionistico, anche se le trattative ormai vanno avanti da tempo e non hanno ancora avuto esito positivo. Una circostanza tristemente comune per la formazione londinese, spesso e volentieri a rischio nei suoi farraginosi rinnovi contrattuali, di grandi e piccoli.

Nome: Arthur Okonkwo

Data di nascita: 4 agosto 2001

Nazionalità: inglese

Ruolo: portiere

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: David Ospina