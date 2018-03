Un talento al giorno, Axel Tuanzebe: il nuovo Bailly è già dello United

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Manchester United ha già in casa il nuovo Bailly. Parliamo del giovane difensore classe '97 Axel Tuanzebe, che a gennaio è passato in prestito all'Aston Villa per proseguire con maggiore protagonismo il proprio percorso di crescita. Piede destro e grandi mezzi fisici per il centrale dal doppio passaporto congolese e inglese, i cui tackle e anticipi hanno uno sponsor chiamato José Mourinho. Lo "Special One", d'altronde, non ha avuto paura di lanciarlo in Champions League quest'anno, permettendogli di accumulare nuova esperienza internazionale dopo il debutto con l'Under 21 dei Three Lions. Un giocatore da monitorare con grande attenzione per il futuro, Tuanzebe ha le stimmate del campione.

Nome: Axel Tuanzebe

Data di nascita: 14 novembre 1997

Nazionalità: inglese-congolese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Aston Villa (in prestito dal Manchester United)

Assomiglia a: Eric Bailly