Un talento al giorno, Badiashile: la scommessa del Monaco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

E' arrivata solo ieri la firma sul proprio contratto professionistico di Benoît Badiashile, difensore classe 2001 del Monaco dalla grande prospettiva seppur dal cognome complicato. Scherzi a parte, si tratta di un centrale granitico, dal fisico ben sviluppato nonostante la carta d'identità dica 16 anni: un giovane che si è già fatto notare in Youth League e con le varie maglie delle selezioni giovanili francesi. Stupisce per la personalità con cui guida la difesa e per la pulizia di ogni intervento, ad indicare anche un'abilità non comune dal punto di vista della lettura dell'azione.

Nome: Benoît Badiashile

Data di nascita: 3 marzo 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Mamadou Sakho