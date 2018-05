Un talento al giorno, Brault-Guillard: dal Canada con furore

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Lione è pronto ad abbracciare un altro prodotto del settore giovanile. Nei giorni scorsi il giovane Zachary Brault-Guillard ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'Olympique Lione. Classe '98, terzino destro, nato ad Haiti ma di nazionalità canadese (ha anche il passaporto francese), si è messo in mostra con le giovanili del Lione nella Youth League. Terzino destro veloce, forte fisicamente e dotato di un buon cross, ricorda per caratteristiche Bacary Sagna, ex Arsenal oggi al Benevento.

Nome: Zachary Brault-Guillard

Data di nascita: 30 dicembre 1998

Nazionalità: canadese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Lione

Assomiglia a: Bacary Sagna