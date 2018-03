Un talento al giorno, Burlacu: il nuovo che avanza nel Craiova di Mangia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esterno offensivo e all'occorrenza prima punta, Andrei Burlacu è tra le rivelazioni del Craiova di Devis Mangia e del campionato rumeno. 21 anni appena compiuti, il ragazzo nativo di Botoşani sta crescendo partita dopo partita grazie anche agli insegnamenti del mister italiano, che gli sta concedendo il giusto spazio in una squadra in cui c'è grande concorrenza in attacco.

Burlacu ha già realizzato 4 reti e fornito 4 assist nella prima parte di stagione in 19 presenze totali, 9 delle quali dal primo minuto. Dotato di buona progressione e tecnica individuale (nonostante sia alto 1,86 m), ama rientrare sul piede forte - il destro - per tentare la conclusione. Il CT Cosmin Contra lo sta tenendo d'occhio da tempo per la Nazionale maggiore.

Nome: Andrei Burlacu

Data di nascita: 12 gennaio 1997

Nazionalità: Romania

Ruolo: Ala sinistra/punta centrale

Squadra: Craiova