Un talento al giorno, Callegari: il regista che ha stregato Mancini e il Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome tradisce le chiare origini italiane, di Groppallo (Piacenza) per la precisione. Lorenzo Callegari è uno dei giovani più interessanti della scena internazionale ed è pronto per un'avventura in Serie A, dove il Genoa lo attende da ormai diversi mesi. Il club del presidente Preziosi ha battuto la concorrenza di diverse società, soprattutto di Ligue 1, Bundesliga e Premier, assicurandosi a costo zero il ragazzo classe 1998, che ha esordito - seppur giocando solo tre minuti - con il suo Paris Saint-Germain il 30 novembre 2016 ma che da allora non ha più avuto occasione di mettersi in mostra, se non nella Youth League.

Callegari, protagonista con l'Under-17 transalpina nella vittoria dell'Europeo 2015, è un classico regista dai piedi buoni e dalla grande visione di gioco. Bravo in fase di impostazione e puntuale in interdizione, può ricoprire tutti i ruoli di un centrocampo a tre. Roberto Mancini rimase folgorato dal suo talento in un'amichevole e potrebbe pensare a lui in un futuro non tanto remoto. Prima, però, bisognerà conquistare il Grifone.

Nome: Lorenzo Callegari

Data di nascita: 27 febbraio 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Paris Saint-Germain

Assomiglia a: David Pizarro