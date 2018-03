Un talento al giorno, Carlo Roberto Casap: qualità in mediana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La nuova generazione si annuncia particolarmente fortunata per la Romania, che potrà contare anche sui numeri di Carlo Roberto Casap. Tatticamente Casap è un regista in grado di far viaggiare la palla molto velocemente in profondità, abile nelle verticalizzazioni e nell'assist. Di chiare origini italiane, il centrocampista si fa notare per le sue capacità di cambiare passo e aumentare con grande facilità la qualità dell'azione, motivo per cui il Vitorul raramente rinuncia a lui.

Nome: Carlo Roberto Casap

Data di nascita: 11 marzo 1997

Nazionalità: rumena

Ruolo: portiere

Squadra: Vitorul

Assomiglia a: Xabi Alonso