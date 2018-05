Un talento al giorno, David Henen: il folletto che ha fatto innamorare Giuntoli

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se Sporting Lisbona e Napoli da tempo hanno messo gli occhi su David Henen, un motivo ci sarà pure. Ma giocando nell'Everton dei connazionali Lukaku e Mirallas (a cui inevitabilmente si ispira), un trasferimento non sarà sicuramente agevole per le compagini interessate. Talentuosissima ala sinistra, abile con entrambi i piedi, che ha come pane quotidiano finte e doppi passi: il calcio inglese lo ha disciplinato tatticamente, ma solo fino ad un certo punto. Sarebbe persino sbagliato tarpare le ali ad un così fantasioso giocatore, in grado di cambiare con una sola giocata o accelerazione il corso dell'azione. L'eccesso di talento che sicuramente ha, viene compensato da una spiccata assenza di continuità, caratteristica comunque facilmente riscontrabile in calciatori classe 1996.

Nome: David Henen

Data di nascita: 19 aprile 1996

Nazionalità: belga

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Everton (Premier League)

Assomiglia a: Kevin Mirallas