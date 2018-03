Un talento al giorno, Dimitrios Limnios: l'Insigne in salsa greca

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Classe 1998 ma con la Grecia che già stravede per lui (forse anche per la pochezza della generazione precedente): Dimitrios Limnios, asso del PAOK Salonicco, è tra i giovani emergenti che più stanno impressionando nella massima divisione ellenica. Lo abbiamo avvicinato a Lorenzo Insigne per la comune abilità nel dribbling, per la capacità naturale di puntare l'uomo, per la propensione ad allargarsi per fare la differenza nell'uno contro uno, per poi servire al centro fendenti pericolosissimi per i difensori o per il portiere.

Nome: Dimitrios Limnios

Data di nascita: 27 maggio 1998

Nazionalità: greco

Ruolo: ala sinistra o destra

Squadra: PAOK Salonicco

Assomiglia a: Lorenzo Insigne