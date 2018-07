Un talento al giorno, Edis Smajic: la nuova speranza bosniaca

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fa già discutere il prossimo trasferimento in Inghilterra di Edis Smajic, gioiellino bosniaco che veste la maglia del piccolo Fudbalski Klub Sloboda: attaccante dalle ottime caratteristiche fisiche, si è imposto come uno dei principali talenti emergenti dei Balcani, stupendo per visione di gioco e grande capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco, ma anche per l'innata capacità di arretrare e trasformarsi in ideatore dell'azione offensiva.

Nome: Edis Smajic

Data di nascita: 10 settembre 1999

Nazionalità: bosniaco

Ruolo: attaccante/fantasista

Squadra: Fudbalski Klub Sloboda

Assomiglia a: Ivan Perisic