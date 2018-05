Un talento al giorno, Esat Mala: il Torreira del Kosovo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei gioielli del Partizani Tirana, di cui abbiamo parlato ieri, è senza dubbio Esat Mala, centrocampista dalla statura non importante ma dalla grinta infinita. Amante dell'inserimento, non disdegna neanche il calcio dalla distanza, esattamente con Lucas Torreira della Sampdoria, il giocatore a cui l'abbiamo avvicinato. Può giocare a tre o a due, abbina qualità e quantità ma gli piace anche inserirsi senza palla. E' entrato a far parte della Nazionale Under 21 kosovara da poco grazie alle sue prestazioni in costante crescita nel massimo campionato albanese.

Nome:Esat Mala

Data di nascita: 4 marzo 1998

Nazionalità: kosovaro

Ruolo: centrocampista

Squadra: Partizani Tirana

Assomiglia a: Lucas Torreira