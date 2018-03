Un talento al giorno, Everton: il Mondiale per Club trampolino di lancio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la rete al Pachuca nella semifinale del Mondiale per Club ha attirato le attenzioni dei grandi club europei ma chi segue il calcio sudamericano lo conosce già da tempo. Everton Sousa Soares, infatti, è una certezza del suo Gremio già da un paio di anni: cresciuto nelle giovanili del Fortaleza, ha esordito in prima squadra a 18 anni nella partita di campionato contro l'Atletico Paranaense. Il suo talento è emerso subito e il numero di presenze è aumentato con il passare delle stagioni; la scorsa è stata quella della consacrazione, in cui ha trascinato la formazione brasiliana alla conquista della Copa Libertadores.

Everton è un attaccante esterno brevilineo, bravo nello stretto, rapido e letale nel dribbling. La freddezza sotto porta è una delle caratteristiche più importanti del suo bagaglio tecnico, sintomo di una concretezza che non appartiene a molti connazionali.

Nome: Everton Sousa Soares

Data di nascita: 22 marzo 1996

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: esterno offensivo

Squadra: Gremio

Assomiglia a: Bernard