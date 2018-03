Un talento al giorno, Facundo Waller: tecnica e grinta made in Uruguay

Parliamo oggi di Facundo Waller, centrocampista di sinistra in forza al Club Plaza Colonia, di cui a 20 anni è già una colonna. E' proprio il giocare in un piccolo club è stata la fortuna di questo calciatore che di 1 metro e 70 scarsi, ma dotato di grande grinta e altrettanta tecnica. Trattasi dell'ennesimo giocatore di grande duttilità, in grado di ricoprire senza alcun problema anche il ruolo di esterno a destra o di centrale di centrocampo alla bisogna. Probabilmente un po' leggerino per pensare ad un carriera europea a breve, rimane comunque un prospetto molto interessante in Uruguay, non a caso già colonna della formazione Under 20 Celeste, quarta in classifica nello scorso Mondiale di categoria.

Nome: Facundo Waller

Data di nascita: 9 aprile 1997

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: centrocampista laterale o centrale

Squadra: Club Plaza Colonia

Assomiglia a: Giacomo Bonaventura