Un talento al giorno, Francisco Ginella: una roccia davanti alla difesa

Classe 1999 di origini italiane, il protagonista del nostro approfondimento di oggi è Francisco Ginella, centrocampista di fisico e qualità che ama giocatore davanti alla difesa. Un Thiago Motta uruguaiano, probabilmente più agile rispetto all'ex nazionale azzurro, capace di schermare il reparto arretrato alla perfezione nel 4-1-4-1 con cui gioca da titolarissimo nell'Uruguay Under 20. Visione di gioco, calma olimpica quando il pallone passa dai suoi piedi e particolare non trascurabile, parla spagnolo, inglese e italiano, tutte qualità che gli farebbero comodissimo in ottica di un possibile trasferimento in Europa.

Nome: Francisco Ginella

Data di nascita: 21 gennaio 1999

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Motevideo Wanderers

Assomiglia a: Thiago Motta