Un talento al giorno, Frenkie De Jong: al centro dei piani balugrana

Centrocampista di grande qualità e visione di gioco, ama l'inserimento palla al piede, col pallone letteralmente incollato al piede destro, adora la ruleta. Biondissimo, prodotto del settore giovanile dell'Ajax, si è imposto con la maglia biancorossa a 20 anni e come un protagonista assoluto del gioco di Erik ten Hag. Frenkie De Jong si è conquistato con merito le attenzioni del Barcellona, che vorrebbe impostare con l'olandese un discorso basato sul trasferimento in blaugrana nel 2019. Un altro anno per crescere e completarsi in Olanda dunque, per poi spostarsi in Catalogna.

Nome: Frenkie De Jong

Data di nascita: 12 maggio 1997

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Van der Vaart