Un talento al giorno, Galeno: il Sanchez di Portogallo

Sfuriate offensive a ripetizione, accelerazioni in campo aperto letali e la fantasia di chi sa accendere la partita nel giro di pochi secondi: Galeno è l'attaccante che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra, quello capace di fare la differenza per i propri colori. Il rapporto con il gol non è ancora eccezionale, ma la capacità di creare è quella tipica dei portoghesi: immensa. Cresciuto nelle giovanili del Porto, ora si sta mettendo in mostra con la maglia della Portimonense.

Nome: Galeno

Data di nascita: 22 ottobre 1997

Nazionalità: portoghese

Ruolo: seconda punta

Squadra: Portimonense

Assomiglia a: Alexis Sanchez