Un talento al giorno, Gavin Bazunu: piccoli Given crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Per l'estremo difensore classe 2002 dello Shamrock Rovers Gavin Bazunu in Premier prospettano già un futuro da stella. Nonostante la giovane età il portiere ha già collezionato 6 presenze (fra campionato ed Europa League) con la maglia della prima squadra con record davvero incredibili, come quello di non aver subito nessuna rete nelle quattro gare di League of Ireland (il massimo campionato d'Irlanda). Prestazioni che non sono passate inosservate ai grandi club inglesi con Manchester City e Tottenham che si sono contese il giovane calciatore, coi primi a spuntarla. Quasi un metro e novanta di portiere, in Inghilterra sono tutti convinti che presto diventerà un punto fermo del movimento.

Nome: Gavin Bazunu

Data di nascita: 20 febbraio 2002

Nazionalità: irlandese

Ruolo: portiere

Squadra: Shamrock Rovers

Assomiglia a: Shay Given