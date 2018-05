Un talento al giorno, Haidara: il Lipsia ha già il sostituto di Naby Keita

Se il Benevento è uscito tra gli applausi all'ultima di campionato, non si può dire la stessa dell'Hellas Verona. Una stagione nata male e finita sulla stessa scia quella degli scaligeri. Dove i bocciati partono dall'alto e toccano praticamente tutta la rosa. A salvarsi, ma all'ultimo...

Il maliano ha già esordito in Nazionale maggiore nella sfida disputata contro la Costa d'Avorio lo scorso 6 ottobre e ha giocato la sua prima da titolare il 23 marzo contro il Giappone. Quarantaquattro presenze stagionali con la squadra austriaca condite da 5 gol e quattro assist, che gli stanno valendo le attenzioni dei grandi club europei: il Lipsia, ovviamente, ha una corsia preferenziale ed è già pronto a lasciargli l'eredità di Naby Keita.

Protagonista nella vittoria della Youth League della passata stagione, titolare quasi inamovibile nel Salisburgo delle meraviglie a soli 20 anni. Tra i fedelissimi che Marco Rose ha portato in prima squadra con sé, Amadou Haidara è certamente quello che ha avuto più spazio grazie al suo dinamismo e alla capacità di adattarsi in ogni sistema tattico proposto dal tecnico tedesco. Contro la Lazio ha lasciato intravedere solo alcuni sprazzi del suo talento: buona tecnica individuale e visione di gioco, tanta grinta da vendere. Ambidestro, è dotato di un eccellente tiro dalla distanza.

