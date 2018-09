Un talento al giorno, Ibrahima Niane: contropiede letali per il Metz

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ibrahima Niane è uno dei giovani che si è messo più in vista in questo inizio di stagione, grazie a ben 6 gol in 8 gare di coppa e campionato, numeri che non saranno sfuggite alle big di Francia e non solo. Il senegalese, che assomiglia tantissimo a Niang sia fisicamente che come stile di gioco, ha proprio nell'accelerazione in campo aperto la propria specialità: se parte il contropiede del Metz, i difensori si fanno il segno della croce insomma.

Nome: Ibrahima Niane

Data di nascita: 9 marzo 1999

Nazionalità: sengalese

Ruolo: attaccante

Squadra: Metz

Assomiglia a: M'Baye Niang