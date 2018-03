Un talento al giorno, Igor Liziero: il futuro del calcio in Brasile

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Maniaco del lancio lungo (ma sempre preciso), perfezionista dell'assist: il brasiliano Igor Liziero ha mostrato anche nella recente Copa San Paolo tutto il proprio valore, con una gamma di qualità che spaziano da un mancino dall'accuratezza millimetrica ad una personalità che spesso e volentieri lo spinge fino al centro della difesa, per far partire l'azione offensiva della propria squadra. In Sudamerica lo chiamano volante, in Europa forse lo definiremmo più regista, con un fisico di tutto rispetto però, che lo avvicina più all'italobrasiliano Thiago Motta. Un centrocampista completissimo che non è certo sfuggito agli occhi degli scout provenienti dall'Italia. Ne sentiremo parlare ancora, e a breve.

Nome: Igor Liziero

Data di nascita: 7 febbraio 1998

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Thiago Motta