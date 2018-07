Un talento al giorno, Isaac Matondo: esterno imprendibile

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Isaac Matondo del Rennes è l'ennesimo esempio di come la Francia stia lavorando alla grande a livello giovanile. Specialista nel contropiede, il francese di chiara origine africana si fa apprezzare anche per il suo dribbling ubriacante e per i suoi tagli in area di rigore, che lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Velocissimo, grazie anche ad un fisico che lo aiuta nello stretto: il suo metro e settanta per sessantacinque chili è perfetto per lo slalom tra i difensori, un vero demone per i difensori, spesso e volentieri incapaci di "acchiapparlo" senza incorrere nel fallo.

Nome: Isaac Matondo

Data di nascita: 24 marzo 1999

Nazionalità: francese

Squadra: Rennes

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Thomas Lemar