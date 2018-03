Un talento al giorno, Ismaila Sarr: la follia del Rennes fa scintille

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Francia ha fatto scalpore il passaggio dal Metz al Rennes per la bellezza di 17 milioni di Ismaila Sarr: una vera follia considerando il bilancio del Rennes, che si è però assicurato uno dei talenti emergenti più in vista dell'intera Francia. Senegalese classe 1998, si tratta di un attaccante esterno dalle immense doti fisiche, che spesso e volentieri diventa letale in campo aperto ma abile anche ad agire nello stretto grazie alla sua rapidità. Dopo l'investimento fatto, è pensabile che il Rennes lo possa cedere per cifre davvero alte.

Nome: Ismaila Sarr

Data di nascita: 25 febbraio 1998

Nazionalità: senegalese

Squadra: Rennes

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Samuel Eto'o