Un talento al giorno, Jakub Wrabel: un gigante per la Polonia che verrà

Non solo il Paese ospitante, la Polonia in questo Europeo Under 21 ha mostrato tanti giocatori di grande prospettiva. A partire dai pali, ben difesi dal classe 1996 Jakub Wrabel. Il gigante polacco, alto 194 cm, ricorda il suo connazionale Artur Boruc e unisce alla sua stazza imperiosa degli ottimi riflessi. Il suo cartellino appartiene allo Slask Wroclaw, ma nell'ultima stagione Wrabel ha giocato in prestito all'Olimpia Grudziazdz, collezionando 29 presenze (con 33 gol subiti) tra prima divisione polacca e Coppa di Polonia. L'Europeo appena disputato potrebbe smuovere però il mercato, le qualità per proseguire il suo percorso di maturazione non sembrano mancare affatto.

Nome: Jakub Wrabel

Data di nascita: 8 giugno 1996

Nazionalità: polacca

Ruolo: portiere

Squadra: Slask Wroclaw

Assomiglia a: Artur Boruc