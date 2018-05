Un talento al giorno, Jan Bednarek: il futuro è coi Santi

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'esordio è stato indimenticabile, nel bene e nel male: la prima da titolare, addirittura il gol, da difensore centrale con il vizio dell'inserimento su palla inattiva, la rimonta subita e la sconfitta che avvicina la retrocessione. Troppe emozioni per una volta sola, ma Jan Bednarek le ha sapute nascondere brillantemente, mostrando per la prima volta al pubblico del St. Mary Stadium le sue immense qualità: un fisico aitante è sicuramente una buona base di partenza, ma per il polacco parlano qualità importanti in fase di impostazione e personalità da vendere, come mostrato al cospetto del Chelsea sabato pomeriggio.

Nome: Jan Bednarek

Data di nascita: 12 aprile 1996

Nazionalità: polacco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Southampton

Assomiglia a: Milan Skriniar