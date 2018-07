Un talento al giorno, Jiddou: la stellina maliana pronta per il Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante lo scorso mese di ottobre ha impressionato gli scout di mezzo Pianeta, trascinando il Mali alle semifinali del Mondiale Under-17 disputato in India. Testa alta, visione di gioco e grande personalità: così si è presentato Abdou Salam Jiddou, centrocampista maliano classe 2000 in forza al Maputo, club del Mozambico.

Un gol e tre assist nella competizione sono bastati per attirare su di sé le attenzioni delle grandi società, che meditano di portarlo in Europa in questa finestra di mercato. Jiddou è un trequartista che ama giocare in posizione più arretrata (da mezzala) per aiutare i compagni in fase di impostazione e sfruttare le proprie doti tecniche e balistiche. La rete realizzata contro la Nuova Zelanda è stata probabilmente la più bella del torneo iridato: una gran conclusione da fuori area sotto l'incrocio dei pali. Palla sempre incollata al piede (il destro), ha un'ottima progressione e un buon dribbling, ma un fisico ancora acerbo per potersi confrontare con i colossi del calcio internazionale. Inter e Roma ci hanno già pensato in passato, ma dovrebbe finire al Monaco, la squadra perfetta per crescere e maturare.

Nome: Abdou Salam Ag Jiddou

Data di nascita: 1 febbraio 2000

Nazionalità: maliana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Maputo

Assomiglia a: Praet