Un talento al giorno, Joao Felix: il Milan punta il nuovo Rui Costa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il "nuovo Rui Costa" fa impazzire mezza Europa. Centrocampista classe 1999, João Félix Sequeira è la stellina delle giovanili del Benfica. Strappato al Porto nel 2015, il 17 settembre 2016 è diventato il più giovane debuttante di sempre con la seconda squadra delle Aquile (a 16 anni e 312 giorni). Un campioncino per il presente e per il futuro che il Benfica ha già blindato lo scorso dicembre col suo primo contratto professionistico, della durata di cinque anni, ma che ha già inevitabilmente attirato le attenzioni di tante big europee. A partire da Milan e Arsenal, che seguono con grande interesse la costante crescita del nazionale under 21 portoghese. Visione di gioco, tecnica e senso del gol, vecchio stampo e testa alta, Joao Felix ha tutto per diventare un grande trequartista. Vedremo, se lo sarà tanto quanto il suo "maestro" Rui.

Nome: Joao Felix

Data di nascita: 10 novembre 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: trequartista

Squadra: Benfica B

Assomiglia a: Manuel Rui Costa