Un talento al giorno, Jordi Mboula: ennesima stella monegasca

Se il Benevento è uscito tra gli applausi all'ultima di campionato, non si può dire la stessa dell'Hellas Verona. Una stagione nata male e finita sulla stessa scia quella degli scaligeri. Dove i bocciati partono dall'alto e toccano praticamente tutta la rosa. A salvarsi, ma all'ultimo...

Monaco, Barcellona e ora il mirino del Bayern: Jordi Mboula è un talento dal sicuro avvenire che sta facendo litigare francesi e catalani, coi secondi furiosi per lo scippo di un giocatore considerato già una stella a livello giovanile e confermatosi tale già nelle sue prime apparizioni con la maglia biancorossa. Un'ala di grande qualità e velocità che assomiglia terribilmente a quel Neymar, altro calciatore "scappato" da Barcellona, di cui però tutti in Catalunya ricordano le gesta vincenti coi blaugrana.

