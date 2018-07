Un talento al giorno, Jorge Fernandes: il giovane veterano del Porto

Fumata bianca in arrivo. La Roma ha trovato il suo portiere e l’identikit risponde al nome di Robin Olsen: ovvero quella che per Monchi è sempre stata la prima scelta. I giallorossi e il Copenaghen hanno infatti reperito un accordo di massima, e soprattutto l’estremo difensore ha...

Un veterano del Porto a soli 21 anni. È la storia di Jorge Fernandes , difensore portoghese classe '97 di proprietà del Porto. Perché veterano? Beh, il ragazzo si è unito alle giovanili del club quando aveva appena 10 anni e che nei giorni scorsi è stato blindato dai Dragoes fino al 2021. Difensore forte fisicamente, grazie alla sua stazza (193 centimetri) fa del colpo di testa e del gioco aereo il suo punto di forza. Ha vestito praticamente tutte le maglie delle giovanili del Portogalli fino ad arrivare in Under 21.

