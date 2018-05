Un talento al giorno, Jorge: futura stella nel Principato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Calcio pulito, fisico da atleta perfetto e futuro assicurato, grazie al solito sapiente investimento del Monaco, che l'ha portato in Francia prima che si scatenasse un'asta. Perché Jorge Marco de Oliveira Moraes, frequentemente accorciato in "Jorge", è il terzino sinistro del futuro. Bravo in situazioni difensive, accorto in frangenti pericolosi in area di rigore, capace di offendere con raziocinio e crossare al centro con pericolosità garantita. Un atleta destinato a diventare un titolare non solo della Nazionale brasiliana, già accarezzata peraltro, ma anche di un grandissimo club e lottare costantemente per la Champions League.

Nome: Jorge Marco de Oliveira Moraes

Data di nascita: 28 marzo 1996

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: terzino mancino

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Alex Sandro