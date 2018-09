Un talento al giorno, Jota: l'imprendibile che ha fatto piangere l'Italia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Faccia da Coutinho, talento da Ronaldo prima maniera: il gioiellino della Nazionale Under 19 portoghese, laureatasi ieri campione d'Europa proprio contro l'Italia, gioca nel Benfica B e si è fatto strada nella manifestazione continentale di categoria grazie a colpi straordinari e accelerazioni spaventose, che hanno messo in crisi tutti i difensori che ha affrontato negli ultimi dieci giorni. Per João Pedro Neves Filipe, detto Jota, cinque gol e tre assist in Finlandia, che l'hanno consacrato come uno dei maggiori talenti mondiali in circolazione.

Nome: João Pedro Neves Filipe (Jota)

Data di nascita: 30 marzo 1999

Nazionalità: portoghese

Squadra: Benfica

Ruolo: ala sinistra

Assomiglia a: Joaquin