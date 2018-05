Un talento al giorno, Jovan Kokir: il 10 dei sogni per il Partizan

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Non è la prima volta che parliamo di Jovan Kokir, asso del Partizan Belgrado Under 19 che si è messo in luce nell'ultima edizione della Viareggio Cup. Rapidità, visione di gioco, capacità di superare il diretto avversario nello stretto grazie alle qualità tecniche di cui è fornito. Ivica Iliev, attuale ds del Partizan, lo ha esaltato ai nostri microfoni: "Godo quando lo vedo giocare, anche perché occupa un ruolo molto vicino a quello mio quando giocavo. Ci punto molto dato che è forte nell'uno contro uno, ma anche nell'uno contro due da quanto è abile nel dribbling. Vede le giocate prima di tutti gli altri".

Nome: Jovan Kokir

Data di nascita: 25 aprile 2000

Nazionalità: serbo

Ruolo: trequartista

Squadra: Partizan Belgrado

Assomiglia a: Ivica Iliev