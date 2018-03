Un talento al giorno, Kais Najeh: 15 anni di qualità difensiva

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Gli interessamenti dall'estero non mancano per Kais Najeh, grande promessa delle giovanili del Paris Saint-Germain. Il giovane difensore, appena 15 anni, sarebbe nel mirino di Arsenal, Chelsea e Manchester United, tutte pronte a fiondarsi su uno dei migliori prospetti del florido settore giovanile parigino. Trattasi di un centrale difensivo con il piede da centrocampista, in grado di impostare l'azione con grande precisione e per questo considerato un prospetto di giocatore molto molto interessante per i top club europei. Il calcio moderno impone infatti uno sviluppo d'azione che parta costantemente dalla difesa, motivo per cui i centrali con doti tecniche sono sempre più ricercati sul mercato.

Nome: Kais Najeh

Data di nascita: 23 gennaio 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore

Squadra: PSG

Assomiglia a: Thiago Silva