Un talento al giorno, Keanan Bennetts: addio prematuro alla Premier

Ha fatto scalpore, specie in ambienti vicini al Tottenham, l'addio a Keanan Bennetts, attaccante laterale inglese che ha deciso di emigrare in Germania ad appena 19 anni, lasciando così la patria per Esterno rapidissimo e molto bravo palla al piede, ricorda un po' nelle movenze il brasiliano Douglas Costa. Rispetto al campione della Juve non ha l'accelerazione bruciante nei primi tre metri, ma sa farsi valere in zona gol. Inglese di chiare origini africane, avrà l'occasione di farsi vedere in un calcio che di certo non ha timore di puntare sui giovani.

Nome: Keanan Bennetts

Data di nascita: 9 marzo 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala sinistra/destra

Squadra: Borussia M'gladbach

Assomiglia a: Douglas Costa