Un talento al giorno, Lienhart: scaricato dal Real e dal mentore Zidane

Dopo averne saggiato le qualità nella prima parte di stagione, il Friburgo ha deciso di acquistare a titolo definitivo dal Real Madrid il difensore Philipp Lienhart. L'ascesa del 21enne austriaco è stata rallentata da diversi problemi al ginocchio, che lo hanno costretto a lungo ai box. Ma il club tedesco crede in quello che, qualche anno fa, era uno dei migliori giovani talenti della Liga ed è il capitano del'Under-21 del proprio Paese.

Rafa Benitez lo fece esordire in prima squadra, nella sfida di Copa del Rey vinta 3-1 sul campo del Cadice; Zinedine Zidane, che lo conosceva bene per averlo allenato nel Real Castilla, non gli ha concesso quelle occasioni che il ragazzo sperava di avere. Così, è nata l'idea di andare a giocare in prestito nel Friburgo, per fare esperienza e maturare come calciatore. Lienhart è un centrale rapido e abile nel gioco aereo. Deve sicuramente migliorare sul piano tecnico: non si può dire che i piedi siano educati. Lo hanno paragonato a Varane, ma la strada per raggiungere il francese è ancora lunga.

Nome: Philipp Lienhart

Data di nascita: 11 luglio 1996

Nazionalità: austriaca

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Friburgo

Assomiglia a: Varane