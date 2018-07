Un talento al giorno, Mads Pedersen: il 'Mini' che sa fare male

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Una vita nel Nordsjaelland, Mads 'Mini' Pedersen è pronto a essere quest'anno e non solo uno dei punti di forza della formazione capolista nella Superligaen danese: il terzino sinistro è diventato imprescindibile per la squadra di Kasper Hjulmand, pur essendo di taglia non comune per i giocatori scandinavi. Velocissimo, sa creare tanti pericoli per la difesa avversaria grazie alla sua irresistibile velocità e capacità di cross al centro.

Nome: Mads Pedersen

Data di nascita: 25 giugno 1996

Nazionalità: danese

Ruolo: laterale sinistro

Squadra: Nordsjaelland

Assomiglia a: Marcelo