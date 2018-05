Un talento al giorno, Mama Baldé: l'esterno africano a tutta fascia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Forza, corsa, determinazione non mancano a Mama Baldé, esterno di fascia a tutto campo in grado di districarsi senza problemi tra il ruolo di terzino e quello di esterno alto: il classico fluidificante da 3-5-2, di quelli capaci di coprire tutta la fascia senza fatica e dare grande spinta alla squadra. In forza allo Sporting Lisbona, ha la fortuna di giocare già in un grandissimo club dal punto di vista giovanile, il che lo mette in grande vantaggio rispetto ai suoi connazionali guineani.

Nome: Mama Baldé

Data di nascita: 6 novembre 1995

Nazionalità: Guinea-Bissau

Squadra: Sporting Lisbona (Primeira Liga)

Ruolo: esterno destro

Assomiglia a: Dani Alves