Un talento al giorno, Marko Johansson: la Svezia vista dal Sud

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il portiere svedese Marko Johansson parte da Malmoe, ma ha grandi ambizioni da sviluppare. Già entrato nelle mire della Roma, l'attuale estremo difensore della formazione svedese sembra essere un obiettivo sensibile per Monchi (che in realtà ha smentito qualche giorno fa, ndr). Gigante di quasi due metri, si è dimostrato abile nelle uscite e tra i pali nei suoi primi mesi da professionista, ma può e deve migliorare nelle palle basse, complice una statura che non gli consente il massimo dell'agilità. Come tutti i portieri del nord Europa, inoltre, dovrà iniziare a entrare nell'idea di giocare anche coi piedi.

Nome: Marko Johansson

Data di nascita: 25 ottobre 1998

Nazionalità: svedese

Ruolo: portiere

Squadra: Malmoe

Assomiglia a: Andreas Isaksson