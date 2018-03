Un talento al giorno, Marquinhos Cipriano: un giovane Costa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sono tante le squadre ingolosite da Marquinhos Cipriano, esterno d'attacco brasiliano che oltre all'innegabile talento ha un contratto in scadenza a settembre 2018 che il San Paolo non è riuscito a rinnovare. Si parla di Bordeaux, Chelsea, Atletico Madrid e tutte le big del Brasileirao. Si tratta di un attaccante laterale dalla grande velocità e tecnica, che proprio per queste caratteristiche attira i club europei: in lui infatti viene spesso rivisto un giovane Douglas Costa. Qualità che lo hanno posto al centro dell'attenzione in patria, al di là dei discorsi meramente riferiti al contratto.

Nome: Marquinhos Cipriano

Data di nascita: 27 febbraio 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Douglas Costa