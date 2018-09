Un talento al giorno, Martin Pecar: ala sinistra di movimento e tecnica

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parte da sinistra, ma sa fare male con entrambi i piedi: Martin Pecar è una delle nuove leve del calcio sloveno, un numero 10 che si è messo in mostra con la maglia del Koper, dimostrando di valere le attenzioni di un club molto attento ai giovani come l'Eintracht Francoforte. Ora dovrà confermare le proprie qualità anche in Germania, contro avversari fisicamente molto più insidiosi come quelli del settore giovanile teutonico. Attaccante di sinistra di grande qualità, ama l'assist ma non disdegna la conclusione in prima persona.

Nome: Martin Pecar

Data di nascita: 5 luglio 2002

Nazionalità: sloveno

Ruolo: attaccante sinistro

Squadra: Eintracht Francoforte

Assomiglia a: Ivica Olic