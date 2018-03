Un talento al giorno, Mathías Suarez: il terzino destinato all'Europa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Perché mai un classe 1996 (quindi un giovane ma non un giovanissimo) uruguaiano dovrebbe essere destinato all'Europa? Semplice logica. Quanti laterali difensivi vi vengono in mente pensando ad un esterno capace non solo di giostrare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, ma di adattarsi anche a centrale? Pochi, sicuramente. Un gioiello di eclettismo con grande esperienza internazionale, conta infatti quasi venti presenze con l'Uruguay Under 20, ma tante anche con la propria squadra di club, il Defensor Sporting, rinomata per la produzione continua di talenti in grado di esportare il calcio uruguaiano anche all'estero.

Nome: Mathías Suarez

Data di nascita: 24 giugno 1996

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: terzino destro/sinistro

Squadra: Defensor Sporting

Assomiglia a: José Martín Cáceres