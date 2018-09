Un talento al giorno, Matteo Guendouzi: la scommessa di Emery

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In casa Arsenal è iniziata una nuova era, quella targata Unay Emery. L'ex tecnico del PSG ha ereditato i Gunners dopo la lunghissima gestione di Wenger e subito sono arrivate delle novità. L'inizio è stato tosto, con due ko con City e Chelsea. Nonostante gli avversari di indubbio valore, Emery non ha avuto paura ed ha mandato in campo un giovane molto interessante come Matteo Guendouzi

Classe '99, arrivato dal Lorient, il giovane francese ha subito impressionato sia dal punto di vista tecnico (i suoi lanci lunghi potranno essere un'arma per i Gunners, sia per la personalità vista in campo: a 19 anni non ha avuto paura di sfidare due corazzate come quelle allenate da Guardiola e Sarri.

Nome: Matteo Guendouzi

Data di nascita: 14 aprile 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Mikel Arteta